Врачи назвали два неочевидных симптома болезни печени

Такие симптомы как хроническая усталость и боли в правом плече могут указывать на жировой гепатоз печени, сообщает Сталеград. Дело в том, что если печень увеличивается в размерах, то она отдаёт в правый верхний отдел живота или плечо.

У печени нет нервных окончаний, поэтому заболевания этого органа сложно выявить на ранней стадии.

Гепатоз печени обычно вызван избыточным количеством жира в организме, который печень не успевает расщеплять. Чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес, высокий уровень сахара и резистентность к инсулину тоже повышают риск развития этого заболевания.

Жировой гепатоз печени, если его не лечить, может привести к образованию раковой опухоли или циррозу. Поэтому при обнаружении таких симптомов нужно сразу же обратиться к врачу.

Диагностировать заболевание можно при помощи УЗИ или КТ.