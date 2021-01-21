Такие симптомы как хроническая усталость и боли в правом плече могут указывать на жировой гепатоз печени, сообщает Сталеград. Дело в том, что если печень увеличивается в размерах, то она отдаёт в правый верхний отдел живота или плечо.
У печени нет нервных окончаний, поэтому заболевания этого органа сложно выявить на ранней стадии.
Гепатоз печени обычно вызван избыточным количеством жира в организме, который печень не успевает расщеплять. Чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес, высокий уровень сахара и резистентность к инсулину тоже повышают риск развития этого заболевания.
Жировой гепатоз печени, если его не лечить, может привести к образованию раковой опухоли или циррозу. Поэтому при обнаружении таких симптомов нужно сразу же обратиться к врачу.
Диагностировать заболевание можно при помощи УЗИ или КТ.
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