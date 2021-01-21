Употребление граната защищает от рака

2020 года заставил многих людей пересмотреть своё отношение к здоровью. Сегодня особенно актуален вопрос о том, как улучшить состояние своего здоровья.

В результате последних исследований было доказано, что употребление граната не только увеличивает продолжительность жизни и избавляет от лишних килограммов, но и защищает от развития многих заболеваний, сообщает Express.

Учёные провели эксперимент на плодовых мухах и были ошеломлены результатом.

Оказалось, что гранатовый сок увеличивает продолжительность жизни самцов на 18%, а самок — на 8%.

Также в период проведения эксперимента мухи вели себя активно в течение длительного периода времени.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что сок этого фрукта увеличивает годы жизни и прибавляет физической активности.