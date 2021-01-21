Чай способен уничтожить коронавирус в слюне

Учёные провели исследование, которое показало, что чай содержит вещество, способное разрушить белок вокруг вируса, играющего роль проводника патогена в клетку, сообщает ToDay News Ufa.

Для этого напиток нужно подержать во рту в течение 10 секунд.

"В чае есть дубильные вещества, в частности танин. Это мощный денатурирующий агент, который вызывает разрушение белков, в том числе и вирусных. Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект инактивации вируса", — сообщил доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок.

В состав чайных листьев входят катехины, обладающие антиоксидантными свойствами.

В ходе опытов учёные выяснили, что употребление чёрного чая снижает титр коронавируса до неопределённого уровня. Потом специалисты попытались заразить клетки из другой пробирки. Оказалось, что частицы COVID-19 полностью отсутствовали.