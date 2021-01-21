Россиянам, имеющим хронические или аллергические заболевания в период их обострения, не стоит прививаться от вакцинации против COVID-19, сообщил в интервью Ura. ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Нужно подождать несколько дней после обострения и только потом прививаться.
"Если у человека период обострения хронического или аллергического заболевания, то стоит воздержаться от вакцинации. Если у пациента обострение гастрита и диареи, от вакцинации нужно воздержаться", — пояснил он.
Также от вакцинации следует отказаться детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам.
В любом случае перед вакцинацией нужно проконсультироваться со специалистом. Перед прививкой пациенты заполняют анкету о состоянии своего здоровья.
Ранее "Правда. Ру" писала о том, что эксперты ВОЗ заявили об огромном дефиците вакцин от COVID-19.
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