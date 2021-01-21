Стоматолог предупредила об опасности полоскания рта содой

Зубная боль может застать врасплох любого человека, поэтому люди часто вынуждены прибегать к подручным средствам, чтобы облегчить своё состояние. Однако многие популярные народные лечения зубов могут быть опасны, сообщила в интервью "АиФ" врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова.

Так, она сообщила, что полоскать рот водой с содой вредно. Чтобы понять, как сода действует на полость рта, достаточно вспомнить, как вещество воздействует на тесто.

Ещё один популярный в народе метод — прикладывание чеснока к больному зубу.

Воспалённому нерву это не поможет, а вот ожог слизистой получить вполне реально. Такой же эффект дают примочки со спиртом и водкой.

Также бесполезно полоскать рот отварами.

"Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться, — заключила врач.

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