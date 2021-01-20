ВОЗ: России удалось взять пандемию под контроль

Снижение ежедневных зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России свидетельствует о том, что страна находится на вершине пандемии.

Так считает представитель Всемирной организации здравоохранения в Москве Мелита Вуйнович.

Она, к слову, планирует сделать прививку от коронавируса в России с помощью вакцины Sputnik V.

"Конечно, отрадно, что за последние 20 дней в России наблюдается постоянное снижение числа новых случаев заболевания", - сказала Вуйнович в интервью ТК "Россия 24". - Но количество ежедневных инфекций по-прежнему велико, поэтому нам не следует ослаблять бдительность».

По мнению Вуйнович, увеличение доступности Спутника V должно помочь сократить число тяжелых случаев COVID-19, но не обязательно предотвратит передачу вируса.

Напомним, в понедельник в России началась массовая кампания по борьбе с коронавирусом. В ряде регионов записаться на прививку уже можно через Госуслуги.

К концу января в обращение будет выпущено около 2,1 миллиона доз препарата "Спутник V".