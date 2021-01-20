США подвели Европу с вакциной. ЕС готов одобрить Спутник V

Европейское агентство по лекарственным средствам рассматривает заявку на одобрение вакцины Sputnik V, разработанной Московским институтом Гамалеи, для защиты ЕС от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается в официальном аккаунте российской вакцины.
Как следует из поста в Твиттере, в среду разработчики Спутника V встречались с регулятором здравоохранения ЕС.
Основываясь на этих обзорах, EMA примет решение о разрешении Sputnik V для ЕС. Отмечается, что, хотя процесс утверждения вакцины обычно занимает недели, он был ускорен во время пандемии.
Напомним, что российский препарат не был включен в список тех, что рассматривались для закупки Евросоюзом, который начал иммунизацию с использованием формул, разработанных американскими фармацевтическими гигантами Moderna и Pfizer (они сотрудничали с немецкой компанией BioNtech для производства своей вакцины).
Однако в последние недели ряд государств-членов ЕС сообщили о получении гораздо меньших доз препарата Pfizer/BioNtech jab, чем ожидалось. Страны, включая Эстонию, Латвию, Литву и Швецию, назвали эту ситуацию "неприемлемой" и предупредили, что она "снижает доверие к процессу вакцинации".
В заявлении на прошлой неделе американский фармацевтический гигант заявил, что испытывает проблемы с производством из-за изменений, направленных на увеличение производства:
"Хотя это временно повлияет на поставки в конце января-начале февраля, это обеспечит значительное увеличение доз, доступных для пациентов в конце февраля и марте", - сказал представитель Pfizer.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.