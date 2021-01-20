Диетолог Анжелика Дюваль рассказала об эффективности макаронной диеты

Рацион, в котором присутствуют макароны, может способствовать похудению. Кроме того, этот продукт полезен для здоровья, заявила в интервью диетолог Анжелика Дюваль.

Главное — правильно выбрать макаронные изделия.

"Макароны могут воздействовать на человеческий организм очень по-разному — все зависит от сырья, из которого изготовлен продукт. Если макароны сделаны из качественной муки твёрдых сортов пшеницы, то они помогут похудеть и стать здоровее", — сказала специалист.

Говоря о качестве мучных изделий, стоит отметить, что если макаронные изделия развариваются и превращаются в "кашу", то их есть не стоит, такая "еда" в этом случае только навредит организму.

"Обращайте внимание на упаковку продукта — макароны должны быть изготовлены из твердых сортов пшеницы с присвоенной категорией А", — отметила Дюваль.

В состав качественных макарон входят не только углеводы, но и целый комплекс полезных элементов.