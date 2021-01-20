Рацион, в котором присутствуют макароны, может способствовать похудению. Кроме того, этот продукт полезен для здоровья, заявила в интервью диетолог Анжелика Дюваль.
Главное — правильно выбрать макаронные изделия.
"Макароны могут воздействовать на человеческий организм очень по-разному — все зависит от сырья, из которого изготовлен продукт. Если макароны сделаны из качественной муки твёрдых сортов пшеницы, то они помогут похудеть и стать здоровее", — сказала специалист.
Говоря о качестве мучных изделий, стоит отметить, что если макаронные изделия развариваются и превращаются в "кашу", то их есть не стоит, такая "еда" в этом случае только навредит организму.
"Обращайте внимание на упаковку продукта — макароны должны быть изготовлены из твердых сортов пшеницы с присвоенной категорией А", — отметила Дюваль.
В состав качественных макарон входят не только углеводы, но и целый комплекс полезных элементов.
"Важно употреблять макароны до 16 часов дня, чтобы поджелудочная железа работала правильно. То есть макароны — неплохой выбор для обеда, особенно если употреблять их с салатом из тушеных овощей. Такая еда не только не навредит фигуре, но и сделает вас стройнее и здоровее", — пояснила диетолог.
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