На фоне пандемии россияне стали чаще обращаться к психиатрам

На фоне пандемии COVID-19 у многих россиян страх перед неизвестностью перерос в страх заразиться, поэтому они вынуждены обращаться за психологической помощью, сообщает портал kam24. ru со ссылкой на психотерапевта Павла Васильева.

Первый пик числа обращения к психотерапевтам был зафиксирован весной, после начала пандемии. Тогда это было связано с отсутствием полной информации о новом вирусе.

После начала второй волны тревожность только усилилась. Но теперь это связано с чрезмерной осведомлённостью о новом заболевании. Многие россияне переболели сами, почти у всех есть родственники или знакомые, которые перенесли инфекцию. У людей появился страх потерять работу, люди утратили часть доходов, боятся выходить на улицу. Из-за того, что сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом, россияне, имеющие другие заболевания, боятся, что не смогут получить необходимую им медицинскую помощь.

Павел Васильев советует не отчаиваться и стараться найти позитив в любых ситуациях. Например, во время самоизоляции у людей появилось больше времени для дел, которые они раньше откладывали. Нет смысла переживать о том, что мы не можем изменить, именно осознанность поможет справиться со страхом и тревогой.