Врач рассказала, чем опасна болезнь экс-супруги Андрея Аршавина

Журналистка недавно рассказала о страшной болезни, которая обезобразила её лицо.

На бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину внезапно обрушилась беда. Женщина рассказала об ужасах, которые ей довелось пережить в связи с болезнью, которая "съедает" ткани её лица.

Опытный медик оценил состояние Казьминой, подробно рассказав о болезни под названием гранулематоза Вегенера, которая считается неизлечимой.

По словам медика, этот недуг относится к аутоиммунным АНЦА-ассоциированнным некротизирующим васкулитам. Болезнь повреждает стенки кровеносных сосудов из-за чего разрушаются окружающие ткани.

"Это патология верхних дыхательных путей, которая может осложняться разрушением носовой перегородки с формированием седловидной деформации носа, с развитием тяжелого деструктивного воспаления тканей пазух носа, с распространением в ткани глаза, потерей слуха, сужением просвета гортани, в некоторых случаях поражаются даже лёгкие", — рассказала врач в интервью "Пятому каналу".

Врач обращает внимание на стремительное развитие болезни.