Журналистка недавно рассказала о страшной болезни, которая обезобразила её лицо.
На бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину внезапно обрушилась беда. Женщина рассказала об ужасах, которые ей довелось пережить в связи с болезнью, которая "съедает" ткани её лица.
Опытный медик оценил состояние Казьминой, подробно рассказав о болезни под названием гранулематоза Вегенера, которая считается неизлечимой.
По словам медика, этот недуг относится к аутоиммунным АНЦА-ассоциированнным некротизирующим васкулитам. Болезнь повреждает стенки кровеносных сосудов из-за чего разрушаются окружающие ткани.
"Это патология верхних дыхательных путей, которая может осложняться разрушением носовой перегородки с формированием седловидной деформации носа, с развитием тяжелого деструктивного воспаления тканей пазух носа, с распространением в ткани глаза, потерей слуха, сужением просвета гортани, в некоторых случаях поражаются даже лёгкие", — рассказала врач в интервью "Пятому каналу".
Врач обращает внимание на стремительное развитие болезни.
"Болезнь распространяется стремительно, летальный исход наступает уже через 6-12 месяцев от начала патологии. АНЦА-васкулит требует лечения любой выраженности, поскольку заболевание может прогрессировать. Лечение агрессивное. Может наступить ремиссия на годы, но полностью вылечиться нельзя. Само осложнение в виде некротического синусита представляет из себя разрушение костных стенок пазух носа и лечится с помощью эндоскопического оборудования — удаляются некротические массы. То есть происходит очищение пазух", — объяснила медик.
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