Эксперты ВОЗ заявили об огромном дефиците вакцин от COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об огромном дефиците вакцин от коронавируса во всём мире, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщила представитель ВОЗ на территории России Мелита Вуйнович.

По её словам, на сегодняшний день мир нуждается в вакцине от COVID-19. Такая ситуация приводит к тому, что в некоторых странах возникает неравенство.

"Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", — сообщила представитель международной организации в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее "Правда. Ру" писала, что власти Киргизии отказались от поставок вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer из-за отсутствия холодильников для её хранения.