Как легко просыпаться по утрам?

Утром люди обычно медленно двигаются и плохо соображают. Это явление получило название "инерция сна".

Учёные рассказали, что делать, чтобы быстро проснуться, сообщает РИА "Новости".

Заторможенность после сна — это нормальное явление, которое должно проходить через полчаса после пробуждения. Если же время составляет более четырёх часов, то это может быть симптомом идиопатической гиперсомнии и парасомнии без быстрых движений глаз и синдрома позднего засыпания.

Инерция сна приводит к тому, что у человека возникает дезориентация в пространстве, ухудшается память и способность логически размышлять.

Если человеку нужно действовать сразу после пробуждения, то инерция сна может быть серьёзной проблемой.

Как проснуться быстро и легко?

Учёные считают, что проснуться поможет шум — музыка или высокочастотный импульсный будильник. Регулярные физические упражнения тоже помогут избавиться от длительной инерции сна.