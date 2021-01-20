Утром люди обычно медленно двигаются и плохо соображают. Это явление получило название "инерция сна".
Учёные рассказали, что делать, чтобы быстро проснуться, сообщает РИА "Новости".
Заторможенность после сна — это нормальное явление, которое должно проходить через полчаса после пробуждения. Если же время составляет более четырёх часов, то это может быть симптомом идиопатической гиперсомнии и парасомнии без быстрых движений глаз и синдрома позднего засыпания.
Инерция сна приводит к тому, что у человека возникает дезориентация в пространстве, ухудшается память и способность логически размышлять.
Если человеку нужно действовать сразу после пробуждения, то инерция сна может быть серьёзной проблемой.
Учёные считают, что проснуться поможет шум — музыка или высокочастотный импульсный будильник. Регулярные физические упражнения тоже помогут избавиться от длительной инерции сна.
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