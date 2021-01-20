Доктор Комаровский опроверг пользу спорта для здоровья

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своём YouTube-канале развеял миф о пользе спорта для здоровья.

"Про "спорт укрепляет организм" — это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является", — заявил специалист.

Комаровский отметил, что многие люди часто путают два понятия — "спорт" и "физкультура".

Теледоктор отметил, что спорт не укрепляет здоровье. Спортсмены не отличаются более высокой продолжительностью жизни. Кроме того, профессиональные спортсмены имеют большое количество травм, что негативно влияет на их здоровье.

Совсем другое дело физкультура. В занятиях физкультурой не важна победа. Физкультурник может вести такой образ жизни, который будет способствовать укреплению здоровья, подчеркнул Комаровский.

Ранее доктор Комаровский заявил, что "чистота — высочайшая проблема современности".