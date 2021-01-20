Проблемы со здоровьем можно определить по ногтям

Состояние ногтей может многое рассказать о здоровье человека, утверждают врачи.

"У больных сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно появляются такие сопутствующие симптомы, как высокая температура и слабое или нерегулярное сердцебиение", — пояснили медики.

Для того, чтобы точно выяснить, повышен ли в организме холестерин, необходимо сдать анализ крови. У человека с проблемой такого рода под ногтями могут появиться осколочные кровоизлияния, сообщает Express.

Нормализации уровня холестерина способствуют правильное питание и ведение здорового образа жизни.

Снизить показатели холестерина помогают настои корней одуванчика, цветков липы, семян льна, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Ранее тренер-наставник федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Елена Лиховая рассказала, о каких заболеваниях могут говорить белые пятна на ногтях.