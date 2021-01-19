В Минздрав направлены документы для регистрации новой вакцины

Документы для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной российским научным центром имени Чумакова, направлены в Минздрав РФ.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что во вторник, 19 января, документы для начала процедуры регистрации вакцины "Ковивак", разработанной ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН, поступят в Министерство здравоохранения.

"Мы направили в Минздрав РФ пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавирусной инфекции", — подтвердил сегодня эту информацию генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована 16 февраля. Разработчики рассчитывают, что новый препарат будет давать организму наиболее комплексную защиту от COVID-19. Ранее сообщалось, что "Ковивак" может поступить в гражданский оборот уже в марте.

"Ковивак" — цельновирионная вакцина. В ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2. Он лишён способности инфицировать организм, но способен вызывать иммунный ответ, сообщает РИА Новости. Известно также, что новый препарат хранится при температуре от 2 до 8 °C.