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Диетолог рассказал, что нужно есть перед вакцинацией от COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Диетолог Виктор Тутельян дал рекомендации по питанию перед вакцинацией от COVID-19. Специалист советует включить в рацион мясо, рыбу и яйца.

Цель вакцины — стимуляция процесса выработки специфических антител, пояснил специалист.

Антитела представляют собой белковые структуры, поэтому организм нуждается в белке и продуктах, содержащих белок.

После вакцинации Тутельян рекомендует проверить уровень витаминов в организме. Особенно важен витамин D.

Врачи обратили внимание, что коронавирусной инфекцией чаще болеют люди с дефицитом витамина D. Врачи назначают его заболевшим.

Его, как и другие жирорастворимые витамины, Тутельян советует принимать после вакцинации от коронавируса.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дефицит витамина D повышает риск заражения "ковидом".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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