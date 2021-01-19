Диетолог Виктор Тутельян дал рекомендации по питанию перед вакцинацией от COVID-19. Специалист советует включить в рацион мясо, рыбу и яйца.
Цель вакцины — стимуляция процесса выработки специфических антител, пояснил специалист.
Антитела представляют собой белковые структуры, поэтому организм нуждается в белке и продуктах, содержащих белок.
После вакцинации Тутельян рекомендует проверить уровень витаминов в организме. Особенно важен витамин D.
Врачи обратили внимание, что коронавирусной инфекцией чаще болеют люди с дефицитом витамина D. Врачи назначают его заболевшим.
Его, как и другие жирорастворимые витамины, Тутельян советует принимать после вакцинации от коронавируса.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дефицит витамина D повышает риск заражения "ковидом".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.