Врач назвал тип продуктов, которые помогут быстро заснуть

Употребление сладостей за четыре часа до сна способствует лучшему засыпанию, заявил в интервью агентству "Москва" доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сечёновского университета Михаил Полуэктов.

Продукты с высоким гликемическим индексом и большим количеством легкоусваиваемых углеводов помогают быстрее заснуть.

Полуэктов отметил, что употребление сладостей перед сном или за два часа до сна не даёт аналогичный эффект.

"Приём пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусваиваемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов", — пояснил он.

Ранее специалисты из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу.