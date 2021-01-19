Вакцина "ЭпиВакКорона" показала 100-процентную эффективность

В ходе клинических испытаний вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" показала 100-процентную иммунологическую эффективность в борьбе с инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Примечательно, что "ЭпиВакКорона" может использоваться для вакцинации людей, которые уже обладают антителами к "ковиду". Препарат поможет усилить их иммунитет.

Новосибирский центр "Вектор" создал вакцину на основе пептидных антигенов. Препарат прошёл регистрацию в октябре прошлого года.