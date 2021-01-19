Минздрав призвал россиян старше 55 лет сделать прививку от COVID-19

Россиян старше 55 лет нужно в первую очередь прививать от COVID-19. Такое мнение выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"С учётом наших данных по течению заболевания, наблюдения клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией", — пояснил он.

Это связано с тем, что у данной категории людей инфекция протекает тяжелее и высок риск развития осложнений, вплоть до смертельного исхода.

Россияне, страдающие такими заболеваниями, как диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, ожирение, должны получить вакцину в первую очередь.

Противопоказания и показания применения вакцины чётко прописаны в инструкции по применению, и каждая серия вакцины проходит необходимый контроль качества, отметил министр.

Ранее терапевт дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.