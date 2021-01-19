Ранее в СМИ появилась информация о том, что 90% ПЦР-тестов, которые используют на Украине, были произведены в России.

Эти сообщения поспешил опровергнуть украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это очередной фейк… Я вам расскажу про тесты, которые закупаются Минздравом по странам-производителям — это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, РФ здесь нет. Подчеркиваю, что закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя", — отметил чиновник.