Киргизия отказалась от поставок вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer из-за отсутствия холодильников для её хранения. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
"Нам предложили американскую вакцину Pfizer. Однако вакцина должна храниться при температуре -70 градусов. Нам хотели предоставить более миллиона доз бесплатно. Для того чтобы привезти, хранить и вакцинировать население, нам нужны специальные холодильники. Но у нас таких холодильников нет", — отметил глава киргизского Минздрава.
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