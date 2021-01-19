Киргизия отказалась от бесплатной вакцины Pfizer

Киргизия отказалась от поставок вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer из-за отсутствия холодильников для её хранения. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.