Врач дала совет по стирке тканевых масок

Медицинские маски нужно стирать с ещё меньшей периодичностью, чем нижнее бельё. С собой нужно всегда носить несколько масок и менять их каждые четыре часа.

Об этом РИА "Новости" сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.