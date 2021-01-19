Медицинские маски нужно стирать с ещё меньшей периодичностью, чем нижнее бельё. С собой нужно всегда носить несколько масок и менять их каждые четыре часа.
Об этом РИА "Новости" сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
"С одной стороны, тканевая маска должна быть как нижнее белье — ее нужно постоянно стирать. Одной и той же маской нельзя пользоваться больше двух-четырёх часов, потому что человек потеет, человек выделяет огромное количество нормальных бактерий, с которыми он живет в любви и дружбе, но в ту минуту, когда они оседают на ткани внутри маски и получают от нашего дыхания влажную и тёплую среду, они начинают размножатся, а когда их становится непропорционально много, они могут вызывать у человека заболевания", — отметила врач.
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