ВОЗ уверена: смертность от COVID-19 в мире "поползёт" вверх

Число смертельных случаев от коронавируса во всем мире находится на грани того, чтобы превысить 100 тысяч в неделю.

Об этом предупредил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"В настоящее время болезнь убивает примерно 93 тысячи человек в неделю, но отметка в 100 тысяч будет превышена очень скоро", — отметил Райан, на заседании Исполнительного совета ВОЗ. "В настоящее время наша эпидемиологическая ситуация динамична и неравномерна, она еще больше осложняется вариантами вируса, — сказал он. — Тысячи штаммов COVID-19 уже были обнаружены учеными, причем один из вариантов, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года, считается самым заразным.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в конце 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 93 миллионов подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и более двух миллионов смертей.