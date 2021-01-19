Кенийский штамм COVID патогеннее британского

Мутация коронавируса, обнаруженная в Южной Африке, легче связывается с человеческими клетками, что позволяет ему легче распространяться.
Об этом сообщил главный эпидемиолог правительства Кении.
Салим Абдул Карим, сопредседатель южноафриканского министерского Консультативного комитета по COVID-19, рассказал о варианте 501Y. V2 во время видеоконференции.
По словам Карима, этот вариант способен проникать "глубже" в человеческую клетку, что делает его "самым эффективным вирусом из обнаруженных на сегодня".
Южноафриканские ученые обнаружили вариант 501Y. V2 в конце прошлого года, и с тех пор он распространился по меньшей мере в 20 странах.
"Вариант 501Y. V2 на 50% более передающийся, чем предыдущие варианты, он распространился гораздо быстрее, чем другие," — подчеркнул Карим.
Он добавил, что вариант, обнаруженный в Англии и известный как "британский штамм", на 56% процентов более трансмиссивен, чем предыдущие формы вируса. Считается, что этот вариант не вызывает более серьезных заболеваний у тех, кто им заражается. В отношении "кенийского штамма" прогноз не столь утешительный.
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