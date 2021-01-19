Эксперты ВОЗ выявили причину масштабности пандемии

Китай, другие правительства и сама ВОЗ не действовали достаточно быстро и решительно против нового коронавируса, позволив ему стать пандемией.

Таков вывод независимой группы ВОЗ по урегулированию кризисных состояний.

"Для группы ясно, что местные и национальные органы здравоохранения Китая могли бы более решительно применять меры общественного здравоохранения в январе", — отметила группа чиновников ВОЗ, возглавляемая бывшим премьер-министром Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшим президентом Либерии Эллен Джонсон-Серлиф.

Напомним, о первом кластере случаев Covid-19 в Ухане было сообщено китайскому офису ВОЗ 31 декабря 2019 года. Весь город был быстро помещен на карантин; однако вирус быстро распространился по всему миру, заразив более 93 миллионов человек и убив более двух миллионов человек в течение следующего года.

Группа ВОЗ, которой было поручено провести обзор глобальной борьбы с пандемией Covid-19, не только критически отозвалась о Пекине, но и отметила, что меры, направленные на сдерживание вируса в других странах, должны были применяться "более оперативно на международном уровне, но в слишком многих странах этот сигнал был проигнорирован."

Собственная реакция ВОЗ на вспышку заболевания также вызвала вопросы у авторов доклада. Они сказали, что непонятно, почему Комитет ООН по чрезвычайным ситуациям собрался только на третьей неделе января 2019 года из-за нового коронавируса, а затем не объявил международную чрезвычайную ситуацию до 31 января.

В документе также высказывается предположение, что ВОЗ могла бы начать использовать слово "пандемия" раньше середины марта, чтобы "сосредоточить внимание на серьезности сложившейся ситуации".

"Всемирная организация здравоохранения оказалась недостаточно сильной для борьбы с кризисом Ковид-19, — заявили эксперты, добавив, что вирус также показал, что" глобальная система оповещения о пандемии не подходит для этой цели."

Эксперты обязались представить рекомендации в мае.