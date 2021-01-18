Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что миру грозит более серьёзная эпидемия, чем COVID-19. Речь идёт об ожирении.
"Почти 40% населения земли страдает от избыточного веса, который приводит закономерно к диабету, инфарктам, инсультам, онкологии. За год от проблем, связанных с ожирением, умерли 20 миллионов с лишним людей. Такие потери никакому коронавирусу не снились", — пояснил врач в эфире телеканала "Россия 1".
У детей, матери которых курили во время беременности, высокий риск развития ожирения. Также важно учитывать количество потребляемых калорий.
"Если человек съел калорий больше, чем потратил, значит, он будет толстеть. Если съел меньше, чем потратил, то будешь худеть. Но важно также тщательно пережевывать пищу, не есть кусками", — отметил Мясников.
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