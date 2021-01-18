"Ковиду и не снилось": Мясников предупредил о более опасной эпидемии

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что миру грозит более серьёзная эпидемия, чем COVID-19. Речь идёт об ожирении.

"Почти 40% населения земли страдает от избыточного веса, который приводит закономерно к диабету, инфарктам, инсультам, онкологии. За год от проблем, связанных с ожирением, умерли 20 миллионов с лишним людей. Такие потери никакому коронавирусу не снились", — пояснил врач в эфире телеканала "Россия 1".

У детей, матери которых курили во время беременности, высокий риск развития ожирения. Также важно учитывать количество потребляемых калорий.