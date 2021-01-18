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Медик предложил вакцинировать россиян принудительно

Здоровье

Россиян нужно привить принудительно, иначе коллективного иммунитета не будет еще очень долго.

Медик предложил вакцинировать россиян принудительно

Об этом заявил профессор вирусологии, автор книги "Вирусолог: цена ошибки" Александр Чепурнов. В своем интервью изданию URA. RU эксперт отметил, что методы для борьбы с коронавирусом нужно применять самые жесткие.

Вирус имеет очень сильный потенциал, поэтому, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно.

Чепурнов также напомнил, что оспа в Москве в 1959–1960 годах была подавлена исключительно массовой и принудительной вакцинацией. Тогда вспышка не имела серьезных последствий. Так что эти наработки можно и нужно применить в данном случае, считает медик.

Со своей стороны, доктор биологических наук Алексей Аграновский, напротив, уверен, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке.

По его словам, если только будет что-то в "стиле оспы, тогда не надо будет уже соизмеряться с общественными настроениями, с COVID-диссидентами, или другими диссидентами", тогда и нужно применять военные методы.

А пока в стране не война.

Напомним, до этого в центре Гамалеи заявили, что со временем коронавирус станет заразнее, но его летальность снизится. Поголовной вакцинации в России быть не может, она будет исключительно добровольная, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор. Такую идею озвучил специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист считает, что необходимо включить вакцинацию в трудовой договор для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей.

В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек:

"Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно. У нас добровольность вакцинирования. Нет проблем. Кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет", — прокомментировал Жемчугов.

Стоит также добавить, что до этого президент РФ Владимир Путин поручил властям в РФ рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов тем, кто получил российскую вакцину от коронавируса.

Автор: Александр Шторм
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