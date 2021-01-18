Медик предложил вакцинировать россиян принудительно

Россиян нужно привить принудительно, иначе коллективного иммунитета не будет еще очень долго.

Об этом заявил профессор вирусологии, автор книги "Вирусолог: цена ошибки" Александр Чепурнов. В своем интервью изданию URA. RU эксперт отметил, что методы для борьбы с коронавирусом нужно применять самые жесткие.

Вирус имеет очень сильный потенциал, поэтому, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно.

Чепурнов также напомнил, что оспа в Москве в 1959–1960 годах была подавлена исключительно массовой и принудительной вакцинацией. Тогда вспышка не имела серьезных последствий. Так что эти наработки можно и нужно применить в данном случае, считает медик.

Со своей стороны, доктор биологических наук Алексей Аграновский, напротив, уверен, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке.

По его словам, если только будет что-то в "стиле оспы, тогда не надо будет уже соизмеряться с общественными настроениями, с COVID-диссидентами, или другими диссидентами", тогда и нужно применять военные методы.

А пока в стране не война.

Напомним, до этого в центре Гамалеи заявили, что со временем коронавирус станет заразнее, но его летальность снизится. Поголовной вакцинации в России быть не может, она будет исключительно добровольная, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом пункт о вакцинации предложили включить в трудовой договор. Такую идею озвучил специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист считает, что необходимо включить вакцинацию в трудовой договор для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей.

В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек:

"Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно. У нас добровольность вакцинирования. Нет проблем. Кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет", — прокомментировал Жемчугов.

Стоит также добавить, что до этого президент РФ Владимир Путин поручил властям в РФ рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов тем, кто получил российскую вакцину от коронавируса.