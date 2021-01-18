Комаровский назвал чистоту "величайшей проблемой современности"

Чистота — огромная проблема современности, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский. Своим мнением он поделился Telegram.

Дело в том, что с точки зрения эволюции, современные люди живут практически в стерильных условиях. Сразу после рождения ребёнок попадает в среду, в которой "всё моется, кипятится, очень часто стерилизуется". В таких условиях иммунная система не может нормально функционировать.

"А сейчас с учётом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, мы помещаем ребёнка в практически стерильную среду", — пояснил специалист.

Иммунная система каждый день должна встречаться с миллиардами бактерий, а встречается только с миллионами. Ненагруженная иммунная система атакует всё, что хоть как-то напоминает вирусы или бактерии, поэтому у современных детей часто развиваются аллергические реакции.

Что делать?

Комаровский рекомендует родителям отказаться от поддержания стерильных условий, кормить ребёнка разнообразной пищей, не заставлять его есть, если не хочет. Также важно вести активный образ жизни.

Также Комаровский напомнил о пользе кисломолочных продуктов для иммунитета.