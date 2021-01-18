С возрастом у многих людей со стороны большого пальца на ноге появляются шишки. О том, как избавиться от косточки на ноге без операции, в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал врач-травматолог-ортопед Сергей Алексутов.
Причинами появления косточки на ноге могут быть:
Самой распространённой причиной, которая приводит к возникновению данной проблемы, является неправильно подобранная обувь.
"Исправить ситуацию без операций помогут ортопедическая обувь, специальные медицинские носки или стельки. Также могут быть назначены физиотерапия, массаж и гимнастика", – пояснил Алексутов.
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