Ортопед рассказал, как избавиться от косточки на ноге без операции

С возрастом у многих людей со стороны большого пальца на ноге появляются шишки. О том, как избавиться от косточки на ноге без операции, в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал врач-травматолог-ортопед Сергей Алексутов.

Причинами появления косточки на ноге могут быть:

наследственная предрасположенность;

врождённые изменения формы стопы;

деформация костей;

гиперэластичность соединительной ткани.

Самой распространённой причиной, которая приводит к возникновению данной проблемы, является неправильно подобранная обувь.

"Исправить ситуацию без операций помогут ортопедическая обувь, специальные медицинские носки или стельки. Также могут быть назначены физиотерапия, массаж и гимнастика", – пояснил Алексутов.

В московской клинической больнице имени Вересаева департамента здравоохранения города медики внедрили в практику малотравматичную методику лечения деформации стопы.