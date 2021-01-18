Недостаток сна повышает риск заражения COVID-19 на 250%

Сон — неотъемлемая часть жизни человека, он играет важную роль для физического и психологического здоровья человека. Дефицит сна ослабляет иммунную систему организма, что повышает риск заражения коронавирусом.

"При сокращении сна иммунитет резко падает. Вероятность подхватить вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", — пояснил в интервью радиостанции "Говорит Москва" руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Полноценный сон должен составлять не менее семи часов. Бессонницу могут спровоцировать стресс, искусственное освещения и употребление кофеиносодержащих продуктов.

Также проблемы со сном могут начаться и после перенесённого коронавируса, сообщает телеканал 360.

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