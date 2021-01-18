Россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса, должны продолжать носить медицинские маски. Это требование будет обязательным до формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным", — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.