Почему с возрастом люди становятся метеозависимыми?

С возрастом человек становится более чувствительным к смене погоды. О том, с чем это связано в интервью изданию "Невские новости" рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Дело в том, что организму человека необходимо адаптироваться к погодным изменениям и температуре воздуха.

С возрастом ресурсы организма истощаются, сосуды становятся менее эластичными, а адаптивные системы работают плохо в спящем режиме. До достижения 20-летнего возраста люди обычно не чувствует смены погоды.

Но вредные привычки, неправильное питание и малоподвижный образ жизни негативно влияют на резервы организма. В группу наибольшего риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гипертонией.

Иммунолог советует настроить режим сна, нормализовать вес и заняться физическими нагрузками. Это позволит организму стать более устойчивым к смене метеорологических условий.﻿