В ВОЗ ожидают спада заболеваемости коронавирусом

Специалисты начали "видеть свет в конце туннеля" и этот свет "становится всё ярче".

Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала "Российской газете". По её словам, уже в ближайшее время заболеваемость COVID-19 может пойти на спад.

Этого удастся добиться благодаря началу массовой вакцинации от коронавируса по всему миру. Однако в этом году человечеству не удастся полностью победить инфекцию, считает Вуйнович.