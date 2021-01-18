Специалисты начали "видеть свет в конце туннеля" и этот свет "становится всё ярче".
Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала "Российской газете". По её словам, уже в ближайшее время заболеваемость COVID-19 может пойти на спад.
Этого удастся добиться благодаря началу массовой вакцинации от коронавируса по всему миру. Однако в этом году человечеству не удастся полностью победить инфекцию, считает Вуйнович.
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