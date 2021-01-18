Эпидемиолог "дал добро" на Крещенские купания

Все желающие окунуться в Иордань в Крещение могут смело это делать, не боясь "подцепить" коронавирус.
Так считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, поскольку мороз — не самая благоприятная среда для COVID, во время крещенских купаний риск заразиться им сведен к минимуму.
"На морозе он (коронавирус) передается реже, а при погружении в холодную воду организм от него защитят выбросы адреналина и ряда ферментов, стимулирующих иммунитет при погружении в ледяную воду", — цитирует слова инфекциониста РИА Новости.
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