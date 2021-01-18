Эпидемиолог "дал добро" на Крещенские купания

Все желающие окунуться в Иордань в Крещение могут смело это делать, не боясь "подцепить" коронавирус.

Так считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, поскольку мороз — не самая благоприятная среда для COVID, во время крещенских купаний риск заразиться им сведен к минимуму.

"На морозе он (коронавирус) передается реже, а при погружении в холодную воду организм от него защитят выбросы адреналина и ряда ферментов, стимулирующих иммунитет при погружении в ледяную воду", — цитирует слова инфекциониста РИА Новости.

А вот о том,какая опасность на самом деле подстерегает желающих окунуться в Крещение в прорубь, ранее рассказала теледоктор Елена Малышева. Подробнее - здесь.