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Эпидемиолог "дал добро" на Крещенские купания

Здоровье

Все желающие окунуться в Иордань в Крещение могут смело это делать, не боясь "подцепить" коронавирус.

Так считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, поскольку мороз — не самая благоприятная среда для COVID, во время крещенских купаний риск заразиться им сведен к минимуму.

"На морозе он (коронавирус) передается реже, а при погружении в холодную воду организм от него защитят выбросы адреналина и ряда ферментов, стимулирующих иммунитет при погружении в ледяную воду", — цитирует слова инфекциониста РИА Новости.

А вот о том,какая опасность на самом деле подстерегает желающих окунуться в Крещение в прорубь, ранее рассказала теледоктор Елена Малышева. Подробнее - здесь.

Автор: Ольга Лебедева
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