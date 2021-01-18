Доктор Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"

Плохие новости для людей, склонных к андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

В этом случае потеря волос обусловлена и генетически, и гормонально, поэтому эффективных способов терапии данного заболевания не существует. Единственное, что может помочь, — это операция по пересадке волос.

"Хороших новостей у меня для вас нет, потому что ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать", — рассказал Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Некоторые лысеющие люди, особенно артисты, даже делают татуаж, затемняя кожу головы, но это не помогает скрыть проблему, считает врач. Ношение парика в данном случае тоже является сомнительным способом показать, что с волосами якобы всё в порядке.

Доктор пояснил, что терапевтическому лечению поддаётся лишь диффузное облысение. В таких случаях выпадение волос может спровоцировать стресс, недостаток железа или дисфункция щитовидной железы, а также грибковые инфекции. Лечение будет заключаться в устранении причины выпадения волос. Если вылечиться от первичного заболевания, рост волосяного покрова может возобновиться.