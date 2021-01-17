Кардиолог назвал причины внезапной смерти из-за остановки сердца

Сердечно-сосудистые заболевания резко помолодели, и внезапная смерть от остановки сердца 45-летнего известного актёра Дмитрия Гусева тому подтверждение.

Напомним, 13 января на Курьяновской улице в Москве актёр Дмитрий Гусев был обнаружен мёртвым за рулем собственного автомобиля. Его смерть в 45-летнем возрасте стала неожиданностью, поскольку ранее актёр никогда не жаловался на здоровье. Тем не менее, Дмитрий Гусев находился в группе риска, считает кардиолог Тамаз Гаглошвили.

"Это не такой молодой возраст. Сейчас встретить человека 35 лет с перенесенным инфарктом — не трудно", — отметил врач.

Внезапную смерть от остановки сердца чаще всего вызывают желудочковая аритмия или фибрилляция желудочков, пояснил Тамаз Гаглошвили. Он перечислил факторы риска, которые могут привести к этим состояниям.

"Гипертония, ожирение, развитие атеросклероза, перенесённый инфаркт миокарда. Эти заболевания могут перебивать электрическую активность сердца. Надо обязательно знать свою родословную — близких и кровных родственников. Не было ли среди них сердечных заболеваний и смертей до 50 лет, ранних инфарктов или инсультов", — рассказал доктор "Пятому каналу".

Врач посоветовал проходить обследования, начиная с 30 лет, особенно если есть ожирение или скачки давления. Кроме того, поспособствовать развитию сердечно-сосудистого заболевания, гипертонии и различных видов аритмии и тахикардии может синдром хронической усталости, обратил внимание Тамаз Гаглошвили.