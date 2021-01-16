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Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно пациентам с гипертонией рекомендуют ходьбу для снижения кровяного давления. Ученые из Университета Саскачевана нашли способ лучше.

Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление

Высокое кровяное давление является главным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и одним из главных предотвратимых факторов риска, влияющих на общую смертность. Как правило, врачи рекомендуют таким пациентам больше ходить пешком, чтобы снизить давление.

Исследование Университета Саскачевана показало, что растяжка справляется со снижением давления лучше, чем ходьба. В эксперименте участвовали 40 мужчин и женщин. Средний возраст добровольцев составил 61 год. Половина из них на протяжении восьми недель ежедневно по 30 минут занималась ходьбой, а вторая половина — упражнениями на растяжку. Результаты оказались очень интересными.

Выяснилось, что растяжка приводила к большему снижению кровяного давления у испытуемых. Зато те, кто занимался ходьбой, сбросили больше жировых отложений в области талии.

"Все думают, что растяжка — это просто растяжка мышц. Но когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая все артерии. Если вы уменьшите жёсткость в ваших артериях, то меньше сопротивления кровотоку", — прокомментировал результаты исследования профессор кинезиологии Доктор Фил Чилибек, соавтор исследования.

По итогам эксперимента учёные рекомендуют не отказываться от ходьбы, а добавлять к ней упражнения на растяжку. Любая форма аэробной активности — ходьба, езда на велосипеде или беговые лыжи, оказывают положительное влияние на жировые отложения, уровень холестерина и уровень сахара в крови, передаёт совет канадских учёных портал EurekAlert.

Автор: Людмила Черткова
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