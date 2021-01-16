Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, нельзя купаться в проруби на Крещение.
"Пока все рекомендуют этого не делать. У тех, кто сделал вакцину, организм мобилизуется на сопротивление поступающей инфекции. Если мы окунёмся в ледяную воду, мы резко понижаем иммунитет, и вся эта вакцина пойдёт насмарку", — отметил политик.
Жириновский попросил жителей страны подождать до следующего года.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.