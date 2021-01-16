Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса, способный давать результат уже после 1,5 часа после исследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления "британского штамма" коронавируса. Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени", — сказано в сообщении.