Теледоктор рассказала о фатальном факторе в болезни худрука "Ералаша".
Елена Малышева в своём Instagram-аккаунте рассказала, почему Борис Грачевский не смог победить коронавирус.
Елена Васильевна напомнила подписчикам, что руководитель детского киножурнала страдал от другого тяжёлого заболевания. Грачевский боролся с "самым злокачественным раком" — меланомой.
"В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной", — отметила Малышева.
Сердце руководителя знаменитого киножурнала остановилось 14 января. Причиной смерти Бориса Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.