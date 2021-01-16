Малышева объяснила, почему Грачевский не победил COVID-19

Теледоктор рассказала о фатальном факторе в болезни худрука "Ералаша".

Елена Малышева в своём Instagram-аккаунте рассказала, почему Борис Грачевский не смог победить коронавирус.

Елена Васильевна напомнила подписчикам, что руководитель детского киножурнала страдал от другого тяжёлого заболевания. Грачевский боролся с "самым злокачественным раком" — меланомой.

"В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной", — отметила Малышева.

Сердце руководителя знаменитого киножурнала остановилось 14 января. Причиной смерти Бориса Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.