Иммунобиологи выяснили, почему растёт число людей с пищевой аллергией

Иммунобиологам удалось выяснить, почему в мире растёт число людей, страдающих от пищевой аллергии.

Специалисты Йельского университета уверены, что в США у 8% детей смертельная реакция на такие продукты как молоко, рыба и орехи.

По мнению исследователей, пищевая аллергия развивается из-за отсутствия патогенов в естественной среде. В связи с этим, там часть иммунной системы человека, которая эволюционировала для борьбы с такого рода естественными угрозами, становится сверхчувствительной к некоторым продуктам питания.

В организме человека есть особая система, позволяющая контролировать качества потребляемой пищи. Задача этой системы в том, чтобы защитить от употребления вредных продуктов. В случае если человек ест обработанные пищевые продукты, то этот механизм перестаёт работать.

Также на здоровье человека негативно влияет отсутствие естественного воздействия микробов. Эксперты пришли к выводу, что у жителей сельской местности пищевая аллергия развивается реже, чем у жителей крупных городов.