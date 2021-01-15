Иммунолог призвал привитых от COVID-19 россиян носить маски

Людям, которые сделали прививку от COVID-19, не стоит отказываться от ношения масок. Это может быть опасно как для их здоровья, так и для здоровья их близких. Такое мнение в интервью "Радио 1" иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

"В настоящее время известно, что стопроцентной гарантии не заразиться после вакцинации нет. Когда мы говорим про эффективность вакцин, мы говорим не про защиту от заражения, а про эффективность в отношении клинически проявленного заболевания. То есть, привившись, у вас нет гарантии того, чтобы на заразиться самому и заразить других, но вы в значительной степени защищены от того, чтобы у вас развилось заболевание, это первое. А второе — вы гораздо надёжнее застрахованы от тяжёлого течения заболевания", — пояснил собеседник "Радио 1".

Николай Крючков призвал привитых от коронавируса и переболевшим им не расслабляться. Даже если выработались антитела, человек всё равно может заразиться и заразить других людей.

Масочный режим можно будет отменить тогда, когда на смену пандемии придёт сезонное распространение коронавируса. Специалист считает, что это произойдёт к середине 2022 года.