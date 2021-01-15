Отказ от мяса обычно вызван не индивидуальной непереносимостью продукта, сколько влиянием моды и этическими соображениями. О том, стоит ли исключать мясо из своего рациона, в интервью "Правде.Ру" рассказала научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.

"Мясо является очень ценным источником полноценного животного белка, очень хорошо сбалансированного, который легко усваивается нашим организмом.

Во-вторых, мясо, именно красное мясо — это основной источник витамина В12 и железа, то есть тех самых факторов, которые необходимы для хорошего кроветворения.

Люди, которые совсем не употребляют мясо, как правило, страдают недостатком витамина В12 и железа, что чаще всего приводит к развитию железодефицитной анемии.

Однозначно сказать, что полный отказ от мяса — это хорошо, и это благоприятно влияет на продолжительность жизни, нельзя. Я думаю, что здесь надо искать какую-то золотую середину. С одной стороны, конечно, отказываться полностью от употребления мяса — это неправильно, с другой стороны, его избыток в рационе тоже является тем самым опасным фактором, который приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых, даже некоторых онкологических заболеваний, и, соответственно, снижает продолжительность жизни", ﻿-пояснила собеседница "Правды.Ру".