Такого года ещё не было: Попова заявила об отсутствии гриппа в России

В настоящее время в России нет эпидемии гриппа. Такого года в нашей стране ещё не было, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января.

"Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет", — сказала она.

Согласно данным ведомства, в РФ на 15 января прививку от гриппа сделали около 86 млн человек — 59% от численности населения.

За счет средств федерального бюджета вакцину получили 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых.

Напомним, в конце декабря Попова сообщила, что заболеваемость гриппом находится на минимальном уровне. Благодаря высокой иммунизации и эффективности принятых противоэпидемиологических мер в России единичны случаи этого заболевания.