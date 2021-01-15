В России отменили ЕГЭ базового уровня по математике

В этом году будет отменён единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет", — отметил он в ходе брифинга в правительстве.

Учащимся, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, вместо ЕГЭ нужно будет сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

Тем, кто будет поступать в вузы, для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и по необходимым для поступления предметам.

Также в этом году выпускникам 9-х классов аттестаты выдадут на основе результатов только двух обязательных предметов — русского языка и математики.

Экзамены будут проводиться в мае.

Ранее президент Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков в интервью "Правде. Ру" заявил, что учителя не должны готовить школьников к ЕГЭ.