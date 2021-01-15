Анна Попова: "COVID-19 станет сезонным заболеванием"

Коронавирусная инфекция станет таким же сезонным заболеванием, как грипп. Нет оснований, позволяющих рассчитывать на то, что он исчезнет, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа", — цитирует её слова ТАСС.

России удалось успешно пройти период пандемии в прошлом году. Всплески заболеваемости COVID-19 были быстро локализованы. Также она отметила, что в стране нет локдаунов.