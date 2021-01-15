Коронавирусная инфекция станет таким же сезонным заболеванием, как грипп. Нет оснований, позволяющих рассчитывать на то, что он исчезнет, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа", — цитирует её слова ТАСС.
России удалось успешно пройти период пандемии в прошлом году. Всплески заболеваемости COVID-19 были быстро локализованы. Также она отметила, что в стране нет локдаунов.
"У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить, такую задачу себе и ставили", — добавила она.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.