Звон в ушах может быть признаком серьёзных заболеваний

Ощущение звона или шума в ушах — очень распространённая проблема. Данный симптом может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем, утверждают американские учёные.

Шум в ушах может говорить о нехватке в организме витамина B12. Этот витамин необходим для нормальной работы нервной системы, также он участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Кроме того, он нужен защитной и изолирующей оболочке, окружающей нервы (миелин).

Дефицит витамина B12 приводит к ухудшению связи между нервами, что провоцирует появление таких симптомов, как шум в ушах, покалывания и онемения в верхних и нижних конечностях, мышечную слабость и потерю рефлексов, сообщает издание Express.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дефицит витамина D в организме может указывать снижение зрения.