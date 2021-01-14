Врачи назвали эффективные продукты-сжиросжигатели

Учёные из США выяснили, употребление каких продуктов поможет избавиться от жира на животе.

По словам специалистов, смешанная с водой клетчатка образует гелеобразное вещество и снижает абсорбцию жира. Кроме того, она способствует замедлению процесса усвоения углеводов, что нормализует уровень сахара в крови, сообщает РИА Новости.

10 г растворимой клетчатки, потребляемые в день, в течение пяти лет сократят количество жира на животе на 3,7%.

Для получения такого количества клетчатки нужно съедать два небольших яблока, чашку зелёного горошка и полстакана фасоли. Кроме того, источником клетчатки являются овёс, овсяные и рисовые хлопья, ячмень и клубника.

Ранее о том, как избавиться от висцерального жира в интервью "Правде.Ру"