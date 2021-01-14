Учёные из США выяснили, употребление каких продуктов поможет избавиться от жира на животе.
По словам специалистов, смешанная с водой клетчатка образует гелеобразное вещество и снижает абсорбцию жира. Кроме того, она способствует замедлению процесса усвоения углеводов, что нормализует уровень сахара в крови, сообщает РИА Новости.
10 г растворимой клетчатки, потребляемые в день, в течение пяти лет сократят количество жира на животе на 3,7%.
Для получения такого количества клетчатки нужно съедать два небольших яблока, чашку зелёного горошка и полстакана фасоли. Кроме того, источником клетчатки являются овёс, овсяные и рисовые хлопья, ячмень и клубника.
Ранее о том, как избавиться от висцерального жира в интервью "Правде.Ру"
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.