Можно ли заразиться COVID-19 от переболевшего человека?

У людей, переболевших COVID-19, вырабатывается иммунитет к вирусу и держится в течение пяти месяцев.

Специалисты провели исследование с целью выяснить, являются ли эти пациенты заразными для других окружающих.

"Обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим", — говорится в тексте исследования.

Люди, переболевшие в период первой волны пандемии, могут снова заболеть коронавирусом. В связи с этим учёные настоятельно просят граждан соблюдать все необходимые противоэпидемиологические меры и ограничить свои контакты.

В ходе исследования были проанализированы данные 20 тыс. 787 человек. У 6 тысяч 614 участников сформировались антитела к COVID-19, сообщают РИА "Новости".