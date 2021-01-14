Эксперты объяснили, почему опасно спать с телефоном под подушкой

Телефон под подушкой может негативно повлиять на работу мозга в перспективе, заявил глава ИИТ при университете "Синергия" Станислав Косарев.

В идеале лучше вообще не пользоваться гаджетом минимум за час до сна, так как это плохо отражается на качестве сна и приводит к проблемам с засыпанием.

"Если телефон не перевести в тихий режим или не отключить связь, это негативно отразится на состоянии нервной системы", — отметил специалист.

Если человек постоянно спит с телефоном под подушкой, то у него может появиться тревожность и проблемы со сном. Данное мнение разделяет врач Пётр Соков. Он отметил, что сообщения будут отвлекать человека, мешать переходу в фазу глубокого сна.