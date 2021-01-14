Телефон под подушкой может негативно повлиять на работу мозга в перспективе, заявил глава ИИТ при университете "Синергия" Станислав Косарев.
В идеале лучше вообще не пользоваться гаджетом минимум за час до сна, так как это плохо отражается на качестве сна и приводит к проблемам с засыпанием.
"Если телефон не перевести в тихий режим или не отключить связь, это негативно отразится на состоянии нервной системы", — отметил специалист.
Если человек постоянно спит с телефоном под подушкой, то у него может появиться тревожность и проблемы со сном. Данное мнение разделяет врач Пётр Соков. Он отметил, что сообщения будут отвлекать человека, мешать переходу в фазу глубокого сна.
"Многие стараются использовать свои смартфоны для мониторинга сна, но для этой цели наилучшим выбором будет фитнес-браслет или смарт-добавил врач.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.